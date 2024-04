Helldivers 2: patch del 16 aprile disponibile, scopriamo cosa cambia

Arrowhead Games Studio ha pubblicato oggi la patch 1.000.203 di Helldivers 2 per PS5 e PC. L'aggiornamento mira in particolare a risolvere alcuni problemi legati alla stabilità e uno legato a una delle armature del gioco.

Nello specifico, la corazza in questione è la CE-27 Escavatore, introdotta con il Titolo di Guerra Esplosione Democratica. Ora non possiede più il perk "Servoassistito", bensì "Kit da Geniere". Il nuovo effetto, come da descrizione, "riduce ulteriormente il rinculo del 30% quando si è in posizione accovaciata o prona. Aumenta la capacità dell'inventario iniziale e delle granate di +2".