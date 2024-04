Mafia 4: presto ci sarà un annuncio da Take-Two, secondo un insider

Nell'arco di poche settimane potrebbe arrivare un importante annuncio da parte di Take-Two relativo alla serie Mafia, perlomeno stando alle fonti dell'indiser Kurakasis. Il pensiero chiaramente va subito a un ipotetico Mafia 4, o quaunque sarà il nome del prossimo gioco.

La "gola profonda" afferma che il publisher si sta preparando per farà "presto" un annuncio, ma che al momento non può stabilire con precisione avverrà. Pare comunque che non dovremo attendere a lungo, ad esempio viene proposto come esempio l'ultimo trailer di Judas (che lo stesso Kurakasis aveva anticipato a gennaio) che ha richiesto 3-4 settimane di preparativi prima della pubblicazione.