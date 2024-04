NVIDIA e ASUS ROG presentano la GeForce RTX Challenge, ecco tutti i dettagli

Il prossimo weekend NVIDIA e ASUS ROG daranno vita alla GeForce RTX Challenge, una sfida a colpi di frame che vedrà protagonisti cinque team composti da alcuni dei migliori streamer italiani ed europei e ovviamente i PC da gaming targati ASUS ROG e spinti dalle GPU della casa verde.

L'evento, che prenderà la forma di una vera e propria maratona, sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di NVIDIA e noi di Multiplayer.it saremo presenti in esclusiva italiana per raccontarvi tutti i retroscena. Scopriamo tutti i dettagli della GeForce RTX Challenge.

Una sfida targata NVIDIA e ASUS ROG La grafica ufficiale della GeForce RTX Challenge La GeForce RTX Challenge prenderà il via domenica 21 Aprile a partire dalle ore 10.30 e sarà trasmessa in diretta sul canale di NVIDIA e sui canali Twitch di due caster d'eccezione come s7ormy e Moonryde: cinque squadre, dieci giochi, tredici ore di diretta streaming e i migliori laptop e desktop targati NVIDIA e ASUS ROG.

Il team italiano, rappresentato da Kodomo, Il Fossa, Attrix, Babbalucy e Savyultras90, sfiderà i colleghi di Francia, Spagna, Regno Unito e Germania a colpi di frame e risate, sul palcoscenico virtuale offerto da giochi come The Finals, Fortnite, Diablo IV, Party Animals, Counter Strike 2, Minecraft RTX, Call of Duty Warzone e tanti altri. Per l'occasione verrà creata una speciale artwork digitale grazie a NVIDIA Studio e alla collaborazione degli artisti digitali StoryX e ATOM, che sarà disponibile per il download alla fine dell'evento.