IKEA sfida i gamer con BRÄNNBOL: una nuova collezione pensata per i giocatori

Gioca con stile

Uno dei nuovi mobili di IKEA per il gaming

La linea mette grande enfasi su un'ampia gamma di sedute, con particolare attenzione alla funzionalità, per garantire un'esperienza di gioco comoda e personalizzabile.

Queste si distinguono all'interno della collezione presentando opzioni come una poltrona reclinabile, una sedia a dondolo che si adatta al movimento del corpo e una poltrona gonfiabile a forma di ciambella, completa di poggiapiedi coordinato.

Non potrebbe mai mancare in questi casi l'offerta di una "postazione gaming".

Questo spazio di gioco declinato da IKEA si trasforma facilmente in un armadio per massimizzare lo spazio quando non è in uso, fornendo un tavolo pieghevole, spazio per il PC e un sistema integrato di gestione dei cavi.

Nel frattempo, gli accessori tessili, come tappetini per il mouse, tappeti e coperte, insieme alle mensole aggiungono un tocco di stile e praticità all'assetto.