Helldivers 2: disponibile il nuovo Titolo di Guerra “Esplosione Democratica”, ecco cosa include

Come promesso gli sviluppatori di Arrowhead Games Studio oggi hanno pubblicato un nuovo Titolo di Guerra di Helldivers 2, "Esplosione Democratica", che introduce delle nuove bocche da fuoco interessanti, armature e oggetti estetici.

Per chi non lo sapesse, i Titoli di Guerra sono una sorta di pass stagionale senza limiti di tempo, ovvero è possibile ottenerli e completarli in qualsiasi momento. Ad eccezione di quello standard disponibile fin da subito, tutti quelli pubblicati dopo il lancio costano 1.000 Crediti Super, la valuta premium di Helldivers 2 acquistabile con denaro reale, ma anche ottenibile giocando. Ad esempio, gli stessi Titoli di Guerra permettono di sbloccare come ricompense un discreto quantitativo di Crediti Super.