Helldivers 2: il sistema di ricompense verrà revisionato, niente più medaglie scomparse o in ritardo

Gli sviluppatori di Arrowhead Games Studio stanno lavorando a un miglioramento generale del sistema di ricompense di Helldivers 2 e in particolare per quanto riguarda l'ottenimento di Medaglie per il completamento degli obiettivi principali che vengono assegnati dalla Super Terra.

La conferma è arrivata dal community manager Twinbeard in risposta alle numerose segnalazioni dei giocatori che affermano di ricevere in ritardo o in alcuni casi non ricevere affatto le medaglie guadgnate per il completamento degli obiettivi di guerra. A tal proposito, ha ammesso che il sistema di ricompense di Helldivers 2 è "stato molto lento o ha funzionato a fasi alterne per molto tempo", svelando che è in arrivo una revisione che dovrebbe risolvere i problemi in questione.

"Per coloro che chiedono informazioni sulle medagli in sospeso: le medaglie per due degli ultimi tre ordini pricipali sono state spedie. L'ultimo lotto verrà spedito tra 16 ore (salvo imprevisti, altrimenti alle 11:00 italiane del 10 aprile)", ha dichiarato Twinbeard su Discord.

"In futuro faremo anche una revisione del sistema che gestisce queste richieste, perché francamente è affidabile quanto un orologio a energia solare a Malevelon Creek"."