Children of the Sun: il numero di giocatori contemporanei fa temere un lancio non proprio brillante

Il lancio di Children of the Sun di René Rother, pubblicato da Devolver Digital, potrebbe non essere stato poi troppo brillante. A farlo capire sono i dati sui picchi di giocatori contemporanei su Steam, rilevati da SteamDB , che hanno registrato un picco massimo di 208 giocatori al lancio.

Un gioco troppo particolare?

Children of the Sun è un gioco particolare

Anche le recensioni degli utenti non sono moltissime. Si parla di 53 articoli, il 94% dei quali positivi. Insomma, è un gioco che piace a chi lo prova, ma evidentemente non è entrato in risonanza con le masse ed è stato snobbato dai più, almeno in questa prima fase.

Va precisato che non conosciamo le vendite effettive del gioco, quindi le nostre sono essenzialmente delle stime, ma i numeri delle metriche utilizzate sono comunque molto bassi.

Children of the Sun è un particolare sparatutto puzzle game in cui si ha a disposizione un singolo proiettile per ogni livello, con cui bisogna eleminare tutti i nemici, usandono con parsimonia e considerando elementi come i rimbalzi e la posizione dei nemici. A suo modo si tratta di un titolo intrigante, come spiegato nella nostra recensione.