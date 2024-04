Zenless Zone Zero: aperte le iscrizioni alla beta per PS5

Hoyoverse ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per la beta a numero chiuso della versione PS5 di Zenless Zone Zero, il nuovo action GDR free-to-play dagli autori di Genshin Impact e Honkai: Star Rail. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che trovate nel player sottostante.

Le registrazioni al "Technical Test" specifico per questa versione console sono disponibili già da adesso fino alle 09:00 italiane del 17 aprile. Per avere una chance di essere selezionati è necessario iscriversi a questo indirizzo completando un sondaggio generico. Per il momento non è stata specificata una data di inizio dei test.