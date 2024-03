Zenless Zone Zero: aperte le iscrizioni per la terza beta, trailer e immagini presentano le novità

Hoyoverse ha annunciato l'"Amplifyng Test", ovvero una terza closed beta per Zenless Zone Zero, il nuovo action RPG free-to-play con ambientazione urban fantasy. Per ingolosire anche chi ha partecipato ai test precedenti, la compagnia ha confermato che verranno introdotte una serie di novità, tra cui una nuova fazione, un personaggio giocabile e nuova tipologia di sfida, presentando il tutto tramite il trailer e le immagini che trovate all'interno della notizia.

Se siete interessati, potrete iscrivervi alla closed beta tramite il sito ufficiale di Zenless Zone Zero, tramite questo indirizzo. I test si svolgeranno esclusivamente su PC, iOS e Android. Niente PS5, che riceverà una beta a sé stante in futuro. Data e orario di inizio e fine della closed beta verranno annunciati in un secondo momento.