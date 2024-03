Top 10 videogiochi che vi fanno essere il cattivo

Pensate di essere più cattivi di Scar? Da piccoli passavate le giornate ad escogitare piani malvagi per far sedere i vostri amici su delle puntine? Distruggevate un sacco di grano per affamare il mondo in stile Mister X? Bene, allora siete nel posto giusto: oggi infatti vi andremo a raccontare 10 giochi che vi faranno essere il cattivo della situazione. Seguiteci, e non patirete più la fame!

GTA 5 In GTA 5 non abbiamo uno, ma ben tre cattivi protagonisti Non possiamo che partire da GTA 5. Se è vero che la serie Grand Theft Auto ha sempre avuto a che fare con personalità criminali, con il quinto capitolo Rockstar ci ha messo al comando di addirittura tre criminali incalliti in un colpo solo. Michael, Trevor e Franklin pensano solo ai propri interessi e nel corso del gioco riusciamo a vedere quanto questa filosofia non abbia alcun rispetto delle altre persone.

Destroy All Humans! Crypto è un assassinio senza scrupoli, ma almeno in Destroy All Humans! ci fa ridere Già il titolo di Destroy All Humans! è programmatico: se l'obiettivo è distruggere l'umanità è chiaro da subito che l'alieno protagonista non sarà puccioso come ET. In questa versione distopica dell'anno 1959, infatti, Crypto usa senza scrupoli tutto il suo arsenale di armi hi-tech super potenti per il semplice gusto di torturare e sterminare i terrestri. Però nel mentre si preoccupa di farvi anche ridere con una vena comica invidiabile, quindi terminare qualche passante non ci sembra mai un'idea così pessima.

Carrion Va tutto bene finché il mostro sei tu, come in Carrion Che succede quando il mostro sei tu? Carrion risponde esattamente a questa domanda, mettendovi nei panni di una spaventosa creatura amorfa in fuga da un laboratorio. Ma non fatevi ingannare: qui non ci sono sfumature di un sotteso bisogno di libertà, perché il fine ultimo del vostro mostro è solo causare morte e distruzione, senza alcuno scrupolo. Se riuscirete a farlo evadere, insomma, preparatevi a conseguenze tutt'altro che edificanti.

Tropico Nella serie Tropico siete un dittatore, sta a voi decidere come comportarvi però Avete invece sempre desiderato essere un dittatore che può decidere della vita e della morte dei propri cittadini? Allora guardate alla serie Tropico, perché nei panni di una sorta di Fidel Castro virtuale potrete puntare al benessere del vostro popolo oppure... fregarvene beatamente e concentrare tutti i vostri sforzi nell'ottenere un jet privato e tante altre ricchezze. In ogni caso il tarlo della democrazia non sarà mai un vostro problema.

Braid Eroe o stalker? Giocate a Braid per scoprirlo Ok, Braid sembra il classico gioco in cui l'eroe buono deve salvare una principessa in pericolo sconfiggendo una serie di mostri. E i poteri di controllo del tempo di Tim inizialmente sembrano servire proprio a questo. Andando avanti con la storia, però, la situazione si complica non poco, e si fa più simile a un caso di stalking e persecuzione dell'ex partner. Ma non vogliamo anticiparvi troppo e rovinarvi la trama, quindi se vi abbiamo incuriositi vi invitiamo a provare Braid in prima persona. Non ve ne pentirete.

Spec Ops: The Line In Spec Ops: The Line non tutto è come sembra È invece una storia di trauma e follia quella del capitano Martin Walker, che in Spec Ops: The Line vi mette di fronte agli orrori della guerra, con numerosi riferimenti al film Apocalypse Now e alle tematiche della Guerra del Vietnam. Anche in questo caso non vogliamo spoilerarvi troppo se non lo avete giocato, ma sappiate che in questo sparatutto in terza persona del 2012 le cose non sono esattamente come sembrano inizialmente.

Shadow of the Colossus Il vero cattivo di Shadow of the Colossus è chiaramente Wander, non i colossi Altro gioco che potrebbe trarvi in inganno è Shadow of the Colossus. Qui infatti potreste pensare di essere un eroe disposto a tutto per amore. Ehhhh, sbagliato! Siete un dannato cacciatore di frodo impegnato a far estinguere in maniera brutale 16 creature meravigliose e assolutamente uniche nella loro specie. Wander insomma non è un principe senza macchia e senza paura, ma uno stupido egoista incapace di elaborare il proprio lutto. In ogni caso, fatevi un favore e giocate l'opera di Fumito Ueda. No, non importa se in versione originale o remake. Fatelo e basta.

Tyranny Tyranny è un ottimo GDR di Obsidian Di tutt'altro genere è invece Tyranny, un gioco di ruolo con visuale isometrica creato nel 2016 dallo stesso studio che ha sviluppato Fallout: New Vegas e molti altri grandi GDR, ovvero Obsidian Entertainment. In un mondo devastato dalla guerra, il giocatore è infatti una parte importante dell'esercito del tiranno e deve contribuire con le sue azioni alla gestione del territorio durante le fasi di ricostruzione postbellica. Nonostante l'iniziale allineamento malvagio, però, qui potete anche decidere di non essere troppo cattivi, con tutte le conseguenze del caso su alleanze e abilità acquisibili.

Untitled goose game Le oche di Untitled goose game sono malvagie, non ci convincerete del contrario Impersonate un'oca. Non c'è molto altro da aggiungere su Untitled goose game, e non serve nemmeno soffrire di Anatidaephobia per capire che le oche sono animali malvagi capaci delle peggiori nefandezze nei confronti degli esseri umani. Certo, talvolta sono delle nefandezze ridicole ed esilaranti. Ma restano comunque nefandezze. Fate attenzione.

The Last of Us Parte 2 Chi è il vero cattivo in The Last of Us parte 2? E fate attenzione anche all'ultimo gioco di questa selezione, perché si tratta probabilmente di uno dei titoli migliori nel mescolare narrativa, gameplay e comparto tecnico di alto livello degli ultimi anni. The Last of Us Parte 2 ridefinisce infatti il concetto di sfumatura morale in un gioco d'azione con una forte componente narrativa che non potrà non coinvolgervi emotivamente e che vi permette di seguire da vicino le vicende di due dei personaggi principali, portandovi spesso a chiedervi chi dei due sia effettivamente il cattivo. Alla fine ognuno di voi probabilmente darà la propria risposta, ma anche qui l'unica azione indiscutibilmente malvagia è quella di non giocare l'ultima opera firmata Naughty Dog.