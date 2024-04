Nintendo ha chiuso i server di Wii U e 3DS, ma ora esiste l'alternativa amatoriale

Un gruppo di sviluppatori indipendenti ha creato un network amatoriale open-source per Wii U e 3DS , per rimpiazzare quello appena chiuso da Nintendo (l'8 aprile). Si chiama Pretendo e consente di usare le funzione online dei giochi delle due console, attualmente inaccessibili per vie ufficiali.

Altri dettagli

Pretendo è accessibile gratuitamente da entrambe le console. "Pretendo è un progetto open source con l'obiettivo di ricreare Nintendo Network per 3DS e Wii U utilizzando ingegneria inversa clean-room," possiamo leggere sul sito ufficiale. "Visto che i nostri server saranno gratuiti e open source, essi potranno esistere anche dopo l'inevitabile chiusura di Nintendo Network."

L'obiettivo è quello di preservare la connettività per gli utenti delle due vecchie console. Attualmente gli sviluppatori stanno lavorando per rendere la compatibilità con i giochi completa.

Attualmente i tre giochi più usati su Pretendo sono Splatoon, Mario Kart e Super Mario Maker. Da specificare che per accedere al software bisogna prima fare l'hack di 3DS, pratica non consigliata se non si sa bene come procedere e non si vogliono rischiare guasti irreparabili. Su Wii U invece Pretendo è accessibile direttamente senza modifiche, grazie allo sfruttamento di un exploit SSL.

Naturalmente è giusto specificare che Pretendo non è supportato in alcun modo da Nintendo, quindi fate riferimento al sito ufficiale per problemi e chiariamenti, nel caso vogliate provarlo.