Assetto Corsa Competizione: arriva il Nürburgring Nordschleife

Da qualche giorno i giocatori di Assetto Corsa Competizione hanno finalmente potuto assaggiare l'asfalto del leggendario Nürburgring Nordschleife, il tracciato automobilistico che ha affascinato piloti e appassionati di corse per generazioni. Questa pista, ora disponibile in un DLC a pagamento per il rinomato gioco di guida firmato Kunos Simulazioni, rappresenta una sfida senza pari, un capolavoro di design automobilistico incastonato tra le lussureggianti foreste dell'Eifel tedesco. Con i suoi 20 chilometri di pura adrenalina, il Nürburgring Nordschleife è molto più di un circuito: è una leggenda vivente, un'esperienza che mette alla prova le capacità di guida e il coraggio di chiunque si avventuri nelle sue 70 curve. Conosciuto anche come "l'inferno verde", questo tracciato è stato teatro di alcune delle gare più epiche della storia dell'automobilismo, nonché di numerosi eventi che ne hanno consolidato il mito, come lo spaventoso incidente di Niki Lauda del '76 o l'ultima vittoria di Juan Manuel Fangio nel '57. L'espansione per Assetto Corsa Competizione porta l'autenticità e l'adrenalina del Nürburgring Nordschleife direttamente nelle nostre postazioni di guida. Grazie a una riproduzione accurata del circuito e all'ottima base di fisica, modello di guida e simulazione offerta dal videogioco, possiamo finalmente immergerci completamente nell'atmosfera unica di questo circuito leggendario. Noi abbiamo già percorso diversi chilometri a bordo di svariate vetture per provare ogni dosso, cordolo, pendenza, curva e rettilineo presenti nella versione 24h del Nürburgring. Siamo quindi pronti a raccontarvi com'è guidare nell' "inferno verde".

Vivere il Nürburgring Durante la notte la difficoltà alla guida aumenta per la scarsa visibilità Dobbiamo necessariamente specificare che, tra le numerose varianti del Nürburgring Nordschleife, quella portata da Kunos Simulazioni in Assetto Corsa Competizione è il layout del Nürburgring 24h. Questo comprende quindi il più ampio e moderno circuito Nürburgring GP, che successivamente converge nel famoso, insidioso e difficile Nordschleife. Sebbene la versione GP fosse già presente al lancio del gioco nel 2019, gli sviluppatori hanno completamente rivisto il circuito con i suoi cordoli e piccoli dettagli esterni. Perfino l'asfalto è stato modificato, in seguito all'intervento eseguito nel 2022, sia sulla parte GP che sul Nordschleife. In quest'ultima parte il livello di dettaglio è veramente impressionante, con tutti gli alberi, colline, prati, cordoli, scritte sull'asfalto che sono state accuratamente posizionate nella controparte virtuale del tracciato. Complessivamente sono quindi 70 curve di pura adrenalina, storia ed emozioni con la lunghezza di un giro che sembra durare in eterno. Il Nürburgring 24h da' però il meglio di sé durante i lunghi tramonti o nelle notti più buie. Sebbene gli occhi del pilota potrebbe sembrare solamente una distrazione, vedere il sole calare e nascondersi tra gli alti alberi che circondano il Nordschleife non ha prezzo. Per non parlare del buio pesto che scende durante la notte, dove faremo veramente fatica a rimanere concentrati per non farci sorprendere da uno degli innumerevoli dossi presenti lungo il tracciato. Come accade nella realtà, le luci degli spettatori-campeggiatori presenti ci faranno compagnia nella notte, dando un senso d'immersione veramente senza pari.

Tenete stretto il volante Il livello di dettaglio del tracciato, anche con semplici elementi estetici, è veramente impressionante Purtroppo non abbiamo mai avuto modo di percorrere il leggendario Nordschleife di persona. Chi l'ha provato sostiene però che la versione virtuale di questa pista sembra essere la migliore mai fatta per una simulazione automobilistica, non solamente sotto il profilo tecnico e visivo, ma anche con il volante ben stretto fra le mani. Ogni singolo dosso, cordolo, avvallamento, contro pendenza è stato realizzato con una cura maniacale per non perdere nemmeno un minimo dettaglio dei 20 chilometri di tracciato. L'esperienza di simulazione non cambia molto rispetto rispetto al passato, perché giustamente il motore fisico ed il comportamento delle vetture è rimasto invariato. Risulta però tremendamente difficile affrontare l'insidioso tracciato, tant'è che rimane veramente ostico portare a termine un giro con un buon ritmo. I numerosi dossi vi renderanno la vita estremamente difficile e dovrete spesso stabilizzare la vostra vettura GT con sterzi e controsterzi. L'intelligenza artificiale, per chi ama gareggiare offline, è piuttosto solida e rispetta le strette linee del Nordschleife per non buttarsi in manovre troppo azzardate. Nel tracciato potremo gareggiare con ben 50 avversari offline e 110 online, vista la generosa lunghezza della pista.

Se siete degli appassionati di corse, una volta nella vita dovete per forza provare l'emozione del Nordschleife. Il pacchetto offerto da Kunos Simulazioni a poco più di 10€ vale quindi assolutamente il prezzo del biglietto, vista la dedizione evidente che hanno versato per realizzarlo. Oltre ai numerosi dettagli esterni e la fedeltà del tracciato, non dobbiamo infatti dimenticarci che si tratta di 20 chilometri di pista, circa 3-4 volte tanto rispetto ad altri circuiti presenti nel gioco.