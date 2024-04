Fallout, gli autori originali invitati alla prima della serie TV

Fargo in realtà produsse il gioco con la sua etichetta di allora, Infogrames, mentre fu Cain la mente dietro il gameplay e l'ambientazione, con quest'ultima realizzata insieme a Leonard Boyarsky, cui dobbiamo l'estetica peculiare della serie (non era presente alla serata).

Brian Fargo , attuale capo di inXile, ha pubblicato su X una foto che lo mostra insieme allo sviluppatore Tim Cain , ormai in pensione e attivo come consulente, alla prima della serie Fallout di Prime Video. Si tratta di un incontro interessante che fa capire come anche gli autori originali della serie siano stati considerati per la serata.

Un simpatico incontro

La foto dei due insieme

Da notare che Fargo è tornato al successo qualche anno fa con il ritorno della serie Wasteland, che fu fondamentale come fonte d'ispirazione per il primo Fallout, mentre Tim Cain ha continuato a sviluppare giochi di ruolo, firmando capolavori quali Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Pillars of Eternity, nonché il recente The Outer Worlds.

Per il resto vi ricordiamo che la serie TV Fallout farà il suo debutto il 10 aprile su Prime Video.