Joker: Folie à Deux, il primo trailer in italiano del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Finalmente dunque abbiamo un primo assaggio di questa inedita versione di Harley Quinn , con il trailer che mette l'enfasi sul fatto che il Joker "non è più da solo". Pare inoltre che le origini di Harley siano state parzialmente rielaborate: non è più una dottoressa psichiatrica del manicomio di Arkham, bensì una sua paziente. Non sembra cambiare, invece, l'affinità e l'altalenante legame sentimentale che lega i due personaggi.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche a ottobre

Sempre dal filmato possiamo vedere Arthur e Harley esibirsi in uno show televisivo e sul palco di un teatro, degli indizi sulla possibile natura da musical della pellicola suggerita da alcune voci di corridoio dei mesi scorsi e solo parzialmente corroborata dal director Todd Phillips, che ha specificato che Joker: Folie à Deux non sarà un musical in tutto e per tutto, ma che comunque la musica sarà "un elemento essenziale".

Quella tra il Joker di Phoenix e l'Harley Quinn di Lady Gaga sarà una storia d'amore idilliaca o catastrofica? Lo sapremo con certezza il 2 ottobre, ovvero il giorno di debutto di Joker: Folie à Deux nei cinema italiani.