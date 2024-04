PlayStation Store: aggiunte altre 2.000 offerte per PS4 e PS5 agli Sconti di Primavera

Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store continuano e giusto oggi Sony ha aggiunto oltre 2.000 offerte tra giochi e DLC per PS4 e PS5 a quelle già messe a disposizione nei giorni passati.

Tra i nuovi giochi in promozione troviamo anche Horizon Forbidden West, disponibile al prezzo promozionale di 39,59 euro, con una riduzione del 34%. Sempre rimanendo in tema esclusive PlayStation, God of War Ragnarok viene proposto a 49,59 euro per PS5 e a 39,89 euro per PS4.

Passando a un titolo più recente, Suicide Squad: Kill the Justice League è in offerta con il 50% di sconto e potrete aggiungerlo alla vostra collezione per soli 39,99 euro. Proseguiamo con WWE 2K24 che ora è disponibile con una piccola ma interessante riduzione di prezzo, per la precisione è acquistabile a 63,74 euro per la versione cross-gen, contro i 74,99 euro canonici.