PlayStation Store, Sconti di Primavera: le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5

Dai primi sconti sull'eccezionale action RPG Banishers: Ghosts of New Eden e sul controverso live service piratesco Skull and Bones al nuovo minimo storico per titoli come Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload e Mortal Kombat 1, ecco la nostra immancabile selezione degli affari migliori che potete fare.

Come abbiamo scritto nella recensione di Banishers: Ghosts of New Eden , infatti, l'appassionante storia di Red e Antea sullo sfondo di una colonia americana maledetta è caratterizzata da una narrazione brillante e da un gameplay sorprendentemente solido, che riporta alla mente le meccaniche di God of War per dar vita a scontri furiosi fra i protagonisti e gli spettri che hanno il compito di bandire.

Sicuramente una delle grandi sorprese di quest'anno, Banishers: Ghosts of New Eden è protagonista della sua prima offerta in assoluto su PlayStation Store : grazie agli Sconti di Primavera, potrete portarvi a casa la coinvolgente avventura firmata Don't Nod per 47,99€ anziché 59,99€. Un risparmio pari al 20% che non cambia la vita ma rende senz'altro più accessibile un titolo che andrebbe certamente recuperato.

Prima promozione in assoluto anche per Like a Dragon: Infinite Wealth , l'ultimo capitolo della celebre serie SEGA che può essere vostro per 52,49€ anziché 69,99€, con uno sconto pari dunque al 25%. Un'occasione da cogliere al volo se magari eravate determinati ad acquistare il gioco ma non l'avete fatto al lancio perché occupati con altro, e stavate dunque aspettando un segno del destino.

Skull and Bones

I suggestivi panorami di Skull and Bones

Non c'è due senza tre, e così anche con Skull and Bones ci troviamo di fronte alla prima offerta su PlayStation Store, che porta il prezzo del chiacchierato live service piratesco di Ubisoft a 53,59€ anziché 79,99€, per un risparmio che arriva in questo caso al 33%. Si tratta di uno sconto sufficiente per convincervi a salpare in cerca di gloria e ricchezze?

Nella recensione di Skull and Bones abbiamo chiarito quali sono i pregi e i difetti di questo titolo così controverso e dallo sviluppo lunghissimo: la nicchia di appassionati troverà nelle lunghe traversate in mare aperto, nell'enorme mappa e nei panorami suggestivi un vero e proprio tesoro, ma sul piano narrativo e tecnico i difetti di una progettazione non pienamente convinta saltano all'occhio.