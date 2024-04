Elon Musk è sotto investigazione per condivisione di fake news e ostruzione in Brasile

Un giudice della Corte Suprema brasiliana ha incluso Elon Musk tra i bersagli di un'indagine in corso sulla diffusione di fake news e ha aperto un'indagine separata sul proprietario di Tesla per presunto ostruzionismo.

Per cosa è investigato Musk

Elon Musk è negli ultimi tempi noto come nuovo proprietario di Twitter, rinominato poi in X

Musk sarà indagato per presunta strumentalizzazione criminale intenzionale di X come parte di un'indagine su una rete di persone note come milizie digitali che avrebbero diffuso fake news diffamatorie e minacce contro i giudici della Corte Suprema, secondo il testo della decisione del tribunale. La nuova indagine verificherà se Musk si sia impegnato in attività di ostruzione, organizzazione criminale e incitamento.

Il procuratore generale del Brasile Jorge Messias ha scritto sabato sera che è urgente per il Brasile regolamentare le piattaforme di social media. "Non possiamo vivere in una società in cui miliardari domiciliati all'estero hanno il controllo dei social network e si mettono in condizione di violare lo stato di diritto, non rispettando gli ordini del tribunale e minacciando le nostre autorità. La pace sociale non è negoziabile".

A marzo, Elon Musk e X sono stati citati in giudizio da ex-dirigenti di Twitter per licenziamento ingiusto.