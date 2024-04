Super Mario Bros. il film, Chris Pratt parla della sua esperienza a un anno dall'uscita

Un successo inaspettato?

Pur consapevoli della popolarità del personaggio e del talento delle parti coinvolte, le proporzioni del successo di Super Mario Bros. il film hanno per molti versi colto alla sprovvista Nintendo.

La casa giapponese ha tuttavia abbracciato la straordinaria riuscita del progetto e posto le basi per ulteriori incursioni nel mondo del cinema, mettendo in cantiere altri importanti produzioni legate ai suoi franchise di punta, come The Legend of Zelda.