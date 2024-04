Granblue Fantasy: Relink si aggiorna e aumenta la probabilità di ottenere alcune ricompense

Lo sviluppatore Cygames ha pubblicato l'aggiornamento 1.12 di Granblue Fantasy: Relink (versione 1.001.002 dell'aggiornamento per PS5), che è stato etichettato come versione dev 1.1.2 per PlayStation e versione 1.1.4 per PC (Steam). Le novità sono legate soprattutto all'aumento di probabilità per l'ottenimento di certe ricompense.

Precisamente, viene spiegato che nella missione The Final Vision è stata aumentata la probabilità di ottenimento delle Tears of the Apocalypse e delle Dark Residue. In questo modo sarà più semplice ottenere queste specifiche ricompense: si tratta sempre di una buona notizia e siamo certi farà piacere a molti fan di Granblue Fantasy: Relink.

Inoltre, è stato indicato che è stato risolto un bug di Granblue Fantasy: Relink che impediva il corretto conteggio degli attacchi eseguiti da Ferry per l'obiettivo secondario "Esegui al meno [N] attacchi link".

Infine, è stato risolto un bug per la versione Steam di Granblue Fantasy: Relink che metteva in pausa il gioco quando non era più la finestra attiva su PC.

Si tratta quindi solo di una piccola patch correttiva che risolve alcuni problemi, senza introdurre grandi novità.