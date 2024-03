Elon Musk e X citati in giudizio da ex-dirigenti di Twitter per licenziamento ingiusto

Elon Musk e X/Twitter sono stati citati in giudizio per 128 milioni di dollari dall'ex amministratore delegato Parag Agrawal e da altri ex-dirigenti della compagnia. Le motivazioni sono legate a delle presunte buonuscite non pagate.

La causa fa riferimento alla turbolenta acquisizione di Twitter che ha visto Musk tentare di ritirarsi dall'affare da 44 miliardi di dollari prima di essere citato in giudizio per forzare l'acquisizione. Secondo l'accusa, Musk avrebbe "un'ira particolare" nei confronti dell'ex-CEO Agrawal, dell'ex-direttore finanziario Ned Segal, dell'ex-direttore legale Vijaya Gadde e dell'ex-consigliere generale Sean Edgett, tutti licenziati al termine dell'acquisizione, presumibilmente per il ruolo svolto nella causa che ha impedito a Musk di tirarsi indietro dall'acquisizione.

La causa sostiene che Agrawal ha diritto a 57,4 milioni di dollari di indennità di licenziamento, Segal a 44,5 milioni di dollari, Gadde a 20 milioni di dollari ed Edgett a 6,8 milioni di dollari, per un totale di circa 128 milioni di dollari.