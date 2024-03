ASUS ROG Strix Scar 18: la recensione del portatile da gaming definitivo nella versione 2024

Non è semplice in senso assoluto parlare di un portatile con questa dotazione tecnica, visto che tutto è al top e per chi se lo può permettere rappresenta una vera belva da gaming in mobilità. Fenomenale non è solo la mera scheda tecnica - sicuramente forte di dati di targa davvero fantastici - ma anche la cura profusa dai tecnici ROG per dare un tocco personale alla macchina e non lasciare nulla al caso: non esiste componente di questo laptop che non sembri espressamente studiata e scelta con cura e perizia , perché se è vero che assemblare un notebook con il non plus ultra può essere pressoché fattibile per tutti, riuscire a spingerlo ai suoi limiti il più a lungo possibile è invece un terreno molto impervio dove solo i più preparati hanno il coraggio di andare.

Sarebbe facile scadere in facili critiche date dal prezzo o dagli intrinsechi limiti che sono per forza di cose in campo nell'imbrigliare così tanta potenza assieme ad una batteria, ma crediamo che mettendo in prospettiva questo portatile con quello che è offerto anche dalla concorrenza obblighi a ben più di qualche riflessione. Al netto dell'avere tra le mani uno tra i portatili giocoforza più potenti di questa generazione, vale la pena ricorda che ASUS ha una line-up completa che abbraccia i bisogni e le possibilità di praticamente chiunque: ci sono soluzioni per tutti i gusti sia estetici, che prestazionali, che economici.

Esistono portatili che fanno dell'autonomia un loro punto di forza, altri con schermi pazzeschi e ideali per professionisti in cerca di mobilità e poi esiste una nicchia, ristretta ma parecchio rumorosa, che riesce in portabilità a far sognare anche gli amanti delle performance estreme. Oggi proviamo quello che per ASUS ROG rappresenta il baluardo di questo mercato: lo Strix Scar 18 versione 2024 .

Caratteristiche tecniche

Intel Core i9-14900HX e NVIDIA GeForce RTX 4090: si può chiedere di meglio oggi come oggi?

Partiamo come sempre dalle caratteristiche tecniche, che sono quelle in grado di valorizzare appieno quanto ROG abbia "lavorato" sotto la scocca di questo laptop.

Il processore è un Intel Core i9-14900HX: una vera e proprio belva che alza l'asticella rispetto al già mostruoso 13900HX dello scorso anno con una frequenza di 5.6 GHz massimi - superiore di ben 200 MHz a quanto già visto nella precedente generazione - e 10 Watt in più di TDP, 65 invece che 55. Gli altri dati della CPU rimangono uguali al 13900HX ma non per questo risultano meno d'impatto anche ad un anno dal test del precedente modello: 24 core (di cui 8 core ad alte prestazioni e 16 core ad alta efficienza) e 32 thread con una cache di ben 36 MB.

In gaming un processore del genere è in grado di affrontare senza il minimo problema pressoché qualsiasi sfida gli si pari davanti ma è nell'ambito dell'editing foto e video che la sua vera potenza riesce a essere espressa, specialmente in quelle suite software che godono del maggior numero di thread possibili.

Ad accompagnare il Core i9 troviamo una "vecchia" conoscenza: la NVIDIA GeForce RTX 4090 mobile con la versione più potente che sia possibile installare in un notebook: 150 W di TDP con la possibilità di spingersi in Dynamic Boost fino a 175 Watt.

Chiudono il cerchio 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, composti da 2 moduli da 16 GB l'uno, e due dischi SSD NVMe con interfaccia PCI Express 4.0 da 2 TB in RAID0, capaci di superare il limite dell'interfaccia di 7 GB al secondo di banda.



La webcam, benché ben integrata, è uno degli elementi meno "forti" dello SCAR 18

Adeguata la connettività WiFi che supporta lo standard 6E 2x2 e Bluetooth 5.2, garantendo quindi grandi velocità anche senza dover ricorrere al cavo di rete. Peccato per la scelta di installare una webcam 720p: alcuni competitor utilizzano modelli 1080p e dato il prezzo di targa decisamente poco popolare troviamo sia un peccato lasciare questo dettaglio più "normale" rispetto al mare di eccellenze che questo notebook porta in dote.

Chiude il cerchio la batteria, piuttosto generosa, da 90 Wattora: se il valore non è basso in senso assoluto non è comunque in grado di garantire autonomie di rilievo, come vedremo più avanti. Non crediamo tuttavia che questo debba essere visto come un fattore limitante, questo notebook è votato alla potenza più pura e benché permetta un certo uso in mobilità, si può esprimere al meglio solo collegato alla rete elettrica tramite il generoso alimentatore da 330 Watt in dotazione.

Display

Il generoso schermo da 18 pollici è grande abbastanza per non far rimpiangere un monitor desktop, se lo spazio è ristretto

Se esiste un punto cruciale dove le personalizzazioni dei vari brand giocano tutto il loro peso è proprio la parte di display.

ASUS per lo Strix SCAR 18 del 2024 non ha badato a spese e le uniche opzioni disponibili riguardanti il 18 pollici QHD+ da 240 Hz che troviamo sul laptop riguardano unicamente la scelta dell'illuminazione: mini LED o IPS.

Il tutto rientra sotto il cappello ROG Nebula, uno standard creato dal team ROG che identifica una base di partenza minima per ogni pannello dei portatili in termini di velocità, nitidezza, luminosità e supporto a tecnologie quali il G-Sync e il Dolby Vision.

L'intento, a sentire ROG, è quello di creare un vero e proprio livello minimo che possa offrire all'utente finale la sicurezza dell'avere a disposizione un pacchetto minimo di performance e tecnologie.

A livello meramente costruttivo parliamo ad ogni modo di un'unità ottima con un rateo di 16:10 e 3 ms come tempo di risposta; la dimensione da 18" poi risulta congeniale per un ipotetico uso prolungato senza monitor esterno, anche se parliamo di un solo pollice in più rispetto ai più canonici 17, la resa da vicino è certamente ben diversa e migliore.

Tra le altre caratteristiche notiamo una copertura del gamut colore DCI-P3 del 100%, una luminosità che nella versione mini LED ha un picco di 1100 nit e un contrasto che - sempre nella versione mini LED - arriva a 100000:1.

Presenti sia G-Sync che il Dolby Vision che godranno ovviamente della potenza di fuoco della RTX 4090 Mobile che alimenta lo Strix SCAR anche per un eventuale monitor esterno, gestibile tramite la comoda funzione NVIDIA Optimus accessibile tramite switch.

Difficile riconoscere difetti particolari a questo monitor, in ambito gaming offre una resa davvero elevata e può risultare interessante anche in produttività previa qualche regolazione, magari con strumenti dedicati.

Audio

Pur essendo ben equipaggiato anche da un punto di vista audio, lo SCAR soffre a causa della rumorosità generata dalle sue ventole

Per quello che concerne il reparto audio, lo Strix SCAR dispone di 2 altoparlanti con tecnologia Smart Amp, che si prefigge il (difficile) compito di rendere più corposi i bassi che solitamente sui portatili rappresentano - più per le forzate dimensioni dei driver che per scelta - piuttosto deboli.

Benché la resa degli speaker non sia in assoluto negativa, l'enorme potenza del laptop costringe le ventole a girare in maniera piuttosto spinta quando messo sotto sforzo e questo può vanificare in parte il lavoro svolto dal team ROG sulla parte audio dello Strix SCAR.

Viene da sé che l'uso più canonico sarà fatto con delle cuffie dedicate, ad ogni modo crediamo sia difficile riuscire a fare meglio considerando le dimensioni dei driver: il volume tutto considerato è elevato e la qualità è decisamente buona, con una profondità del suono percepibile che valorizza sia l'uso in gaming che l'uso multimediale.

Durante gli sforzi più importanti, complice probabilmente il TDP maggiore del nuovo Intel Core i9, potrebbe essere complesso riuscire a distinguere con chiarezza effetti sonori dei giochi o dialoghi nelle scene meno concitate, dove il sibilo delle ventole ad alti regimi di rotazione si può fare molto presente.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix Scar 18 2024