Stardew Valley: l'aggiornamento 1.6 include molto più di quanto è stato svelato

Stardew Valley, con i suoi 30 milioni di copie vendute e i suoi otto anni di attività, continua a macinare progressi e si appresta a pubblicare l'aggiornamento 1.6, che dovrebbe introdurre tante novità. Quante? Molte più di quanto si pensa, secondo il creatore Eric Barone.

Possiamo aspettarci un nuovo festival di grandi dimensioni, due mini-festival, alcune alterative Joia per delle missioni finali, il supporto a otto giocatori su PC, nuovi contenuti per le fasi avanzate e non solo. Barone afferma però che "quello che ho svelato è solo una piccola parte. L'aggiornamento è molto più ricco di quanto si pensi".