Xbox: la prossima console offrirà un enorme balzo tecnologico grazie all'IA, dice Sarah Bond

"Stiamo innovando nel settore della Gaming AI , concentrandoci sull'offrire un valore che mette tanto i giocatori quanto gli sviluppatori al primo posto in termini di scoperta, coinvolgimento e velocità di creazione", si legge nella e-mail trafugata.

Dopo aver parlato della nascita di un team per la preservazione e la compatibilità e del fatto che Xbox è la piattaforma su cui Diablo 4 ha il maggior numero di giocatori , la Bond ha spiegato appunto che la nuova Xbox costituirà " il più grande balzo tecnologico di sempre in una generazione."

La prossima Xbox offrirà un enorme balzo tecnologico rispetto all'attuale modello, principalmente grazie alle nuove tecnologie basate sull' intelligenza artificiale : lo ha scritto la presidente Sarah Bond in una recente e-mail diretta ai suoi collaboratori.

L'apporto fondamentale dell'IA

Sarah Bond

Sebbene Sarah Bond non sia scesa nel dettaglio della Gaming AI a cui fa riferimento, è chiaro ed evidente che queste tecnologie sono ormai diventate centrali sul piano delle prestazioni e, in generale, della qualità visiva che è possibile offrire a parità di potenza.

Lo vediamo anche nella chiacchierata Spectral Super Resolution di PS5 e, in generale, nelle soluzioni per l'upscaling e la frame generation attualmente disponibili sulle più moderne schede video per PC.

In presenza di questo tipo di strumenti, è chiaro che anche un upgrade hardware sulla carta non straordinario può produrre risultati incredibili nel confronto con le macchine prive di un supporto per l'intelligenza artificiale.