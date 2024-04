Star Wars: Deathtroopers è un gioco fan-made horror che sarà rapidamente abbattuto da Disney

Stefano Cagnani ha pubblicato tramite Itch.io un breve gioco horror diviso in due episodi chiamato Star Wars: Deathtroopers e il canale YouTube ENFANT TERRIBLE ha realizzato un video dedicato che vi permette di vederne i contenuti.

Precisiamo che si tratta di un gioco fan-made, non ufficiale, non associato con Disney o Lucasfilm, ma basato sul romanzo Death Troopers del 2009 nel quale vengono introdotti gli zombie in Star Wars.

La prima parte di Star Wars: Deathtroopers vede il giocatore esplorare uno Star Destroyer mentre il secondo episodio è ambientato su Endor nel quale è richiesto di trovare un avamposto, attivarlo e affrontare ondate di zombie.