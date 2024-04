Persona 6: quale sarà il colore principale e da quanto è iniziato lo sviluppo? Lo svela un leaker

Per la community è una sorta di teaser ed è anche possibile che Midori si basi su questo dettaglio, più che su una fonte interna al team di Persona 6. Per ora è difficile dirlo.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni e non di informazioni ufficiali . Va però detto che è qualcosa che la community aveva in parte supporto, in quanto l'artwork ufficiale del 25esimo anniversario della saga di Persona (che vedete poco sotto) mostra i vari personaggi coperti di vernice e, sulla sinistra, è presente un secchio con dentro della vernice verde.

Inoltre, in un secondo tweet, Midori afferma che Persona 6 è in sviluppo sin dal 2019 , insieme a Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica .

Persona 6, gli ultimi leak

Lo vedete il secchiello verde in basso a sinistra, per i fan è un teaser del prossimo capitolo

Come detto, di recente sono circolate molteplici voci su Persona 6, che è chiaramente molto atteso dagli appassionati. Ricordiamo che la prima versione di Persona 5 è stata pubblicata nel 2017 in tutto il mondo. Sebbene siano arrivati vari capitoli della saga da allora, come la versione Royal, i vari spin-off di Persona 5 (come il recente Tactica) e Persona 3 Reload, un vero nuovo gioco principale della saga manca da tempo.

Secondo le voci, lo sviluppo sarebbe quasi concluso e il gioco arriverà anche su Nintendo Switch 2 e Xbox. Inoltre pare che ci saranno DLC ed espansioni e che la mappa di gioco sarà semi-open world.