Persona 6 avrà DLC ed espansioni secondo un rumor, lo sviluppo sarebbe quasi concluso

Secondo un presunto leaker, da molti considerato affidabile per aver azzeccato varie previsioni legate soprattutto ad Atlus e in particolare alla serie in questione, Persona 6 dovrebbe avere DLC ed espansioni già pianificate per il post-lancio, inoltre lo sviluppo sarebbe quasi completo.

Le informazioni sono state diffuse dall'utente "Head on the Block" del forum ResetEra, che in passato aveva anticipato con una certa precisione vari dettagli relativi ai capitoli più recenti della serie Atlus, dunque viene preso in una certa considerazione da quelle parti.

Secondo quanto riferito, il progetto sarebbe molto avanti con lo sviluppo, tanto che il gioco sarebbe praticamente completo "al 95%", dunque la fase di costruzione vera e propria del titolo sarebbe praticamente quasi conclusa.