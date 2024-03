Persona 6: semi-open world e altri dettagli su sociali links e altro da un rumor

Le informazioni arrivano dal forum ResetEra, dove l'utente "Head on the Block", considerato piuttosto attendibile sulle questioni legate ad Atlus viste anche alcune precedenti informazioni rivelatesi esatte, ha riferito alcuni dettagli di cui è venuto a conoscenza sul nuovo Persona, che non è ancora stato annunciato.

Vari Persona in sviluppo contemporaneamente?

Persona 3 Reload potrebbe essere seguito da un'operazione simile su Persona 4

I punti principali sembrano dunque precisamente in linea con i capitoli precedenti dal terzo in poi, con un'impostazione del mondo di gioco più moderna e alcune variazioni applicate alle meccaniche per renderle probabilmente più duttili e fluide.

I social link, per esempio, saranno basati su una migliore interattività e avranno meno limiti per quanto riguarda la tempistica, cosa che dovrebbe rendere meno frustrante il fatto di cercare di fare il massimo possibile all'interno di una singola partita.

Per il momento, tuttavia, non c'è ancora alcuna conferma e nemmeno un annuncio ufficiale su Persona 6, ma secondo alcune voci Atlus starebbe lavorando a più capitoli contemporaneamente per la serie, come un remaster di Persona 2 e un Persona 4 Remake, che proseguirebbe dunque il percorso visto già con Persona 3 Reload.