WB Games Montreal lavora a un AAA basato su una 'popolare serie', dopo Gotham Knights

WB Games Montreal (sviluppatore di Gotham Knights) ha rivelato in un nuovo annuncio di lavoro di essere al lavoro su un gioco d'azione e avventura tripla A basato su una popolare serie.

L'annuncio di lavoro è per un direttore creativo, anche se non svela molto del nuovo progetto: "In qualità di Direttore Creativo, svolgerai un ruolo essenziale nello stabilire ed eseguire la visione di un serie popolare nello spazio interattivo AAA. In questo ruolo, guiderai il team principale di un progetto e ispirerai i compagni di squadra e gli stakeholder, fornendo al contempo una guida durante la fase di prototipazione e di produzione, spingendo sull'innovazione e sulla qualità".

"Inoltre, sarai responsabile (insieme al produttore esecutivo) di rappresentare il gioco presso i massimi dirigenti di WB e di promuovere il gioco sia all'interno che all'esterno".

Queste prime informazioni non danno l'impressione che il progetto sia in una fase avanzata di sviluppo, come è in realtà naturale visto che Gotham Knights è disponibile da poco più di un anno. Probabilmente il prossimo progetto ha di fronte a sé almeno due o tre anni di sviluppo.