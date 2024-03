Nintendo Switch 2: la possibile potenza a confronto con Xbox Series S, per un noto leaker

Scontro fra leaker specializzati in tecnologia su Nintendo Switch 2, in particolare con le affermazioni riguardanti la possibile potenza della nuova console e il confronto con Xbox Series S, nel caso in cui l'hardware sfruttasse il chip T239.

In particolare, il dibattito ha visto fronteggiare da una parte lo youtuber Moore's Law is Dead, che a dire il vero non ha proprio uno storico confortante per quanto riguarda l'affidabilità, e dall'altra Kepler, che invece è considerato una fonte piuttosto attendibile e rispettata nell'ambito tecnologico.



Il primo, in uno suo recente video, avrebbe riferito di grandi risultati raggiungibili dal chip NVIDIA Tegra T239, che potrebbe essere alla base del SoC di Nintendo Switch 2, riferendo che questo supererebbe i risultati raggiunti da Xbox Series S su alcuni fronti.