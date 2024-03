Dragon's Dogma 2: il trailer del Cavaliere Mistico mostra teletrasporti e mosse spettacolari

Capcom ha reso disponibile un nuovo trailer che permette di vedere in azione una delle classi avanzate che il giocatore potrà utilizzare in Dragon's Dogma 2. Si tratta del Cavaliere mistico, ovvero un mix tra un guerriero e un mago, con notevoli capacità offensive.

Il Cavaliere mistico utilizza la doppia lancia per eseguire tanti attacchi discretamente rapidi e utili anche contro i gruppi. La usa vera arma però è la magia che gli permette di paralizzare i nemici, lanciarsi verso di essi - anche quando sono in aria, così da avere più possibilità d'attacco - e lanciare oggetti e nemici sconfitti contro avversari ancora in vita.

Sembrerebbe una classe adeguata a qualsiasi contesto, per il combattimento ravvicinato, dalla distanza, contro i nemici più grandi in aria e anche contro i gruppi. Le mosse di questa classe di Dragon's Dogma 2 sono inoltre molto belle da vedere, dettaglio da non sottovalutare.