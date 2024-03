Diablo 4: Le Forche Caudine sono in arrivo, annunciata la data di uscita del nuovo dungeon

Nel corso dell'evento si è parlato anche dell' aggiornamento di mid season per la Stagione dei Costrutti, che vedrà alcuni cambiamenti sul bilanciamento delle classi, oltre al ritorno di alcuni poteri vampireschi aggiornati direttamente dalla Stagione del Sangue.

Il community director Adam Fletcher, l'associate game director Joseph Piepiora e il lead live class designer Adam Jackson hanno dunque annunciato che Le Forche Caudine arriveranno il 5 marzo 2024, apportando dunque diverse novità a Diablo 4, insieme ad altre aggiunte. [embed yt= Yit1Dz7pBwo]Dopo l'annuncio, nel video sono intervenuti anche Annacakelive e MacroBioBoi per mostrare ai fan un po' di gameplay in diretta.

Nelle ore scorse si è tenuto un nuovo livestream dedicato alle novità di Diablo 4 , con la nuova puntata della serie "chiacchierata intorno al fuoco" che ha svelato, in particolare, la data di uscita delle Forche Caudine , ovvero il nuovo dungeon aggiunto al mondo del gioco.

Un nuovo dungeon particolare

Un'immagine delle Forche Caudine

Le Forche Caudine sono un dungeon fisso non lineare che mette i giocatori della stessa classe uno contro l'altro per ottenere il massimo grado. Per accedervi, è necessario dirigersi nel Reame Stagionale con il mondo a livello IV, attraverso il porto sud-occidentale Gea Kul.

Il dungeon in questione ha cadenza settimanale: si conclude ogni settimana il martedì alle 17:00 e riparte lo stesso giorno alle 19:15. I giocatori possono ottenere Prove di Potenza uccidendo demoni, conquistando forzieri e completando vari eventi.

Il punteggio accumulato ogni settimana in questa modalità consente di guadagnare Sigilli con quattro gradi da guadagnare in maniera progressiva: Sigillo del Sanguinolento, Sigillo del Risoluto, Sigillo del Tenace e Sigillo del Meritevole.

Ogni volta che c'è il ripristino settimanale si possono ottenere Casse delle Prove, che consentono di ottenere un oggetto leggendario ancestrale con grado relativo alla cassa ottenuta: più alto è il sigillo e più ricco sarà il tesoro conquistato.

Come riferito in precedenza, Diablo 4 è approdato con Battle.net questa settimana su NVIDIA GeForce Now, mentre ricordiamo che sarà disponibile questo mese anche su Xbox Game Pass.