Xbox Game Pass: già 5 giochi sono confermati in arrivo a marzo 2024, con Diablo 4

Il classico annuncio ufficiale non c'è ancora stato, ma possiamo già fare una prima conta dei giochi confermati in arrivo a marzo 2024 nel catalogo di Xbox Game Pass, e si tratta di ben cinque titoli, tutti decisamente interessanti.

Si tratta ovviamente solo di una lista parziale, perché riguarda soltanto quei giochi che sono già stati annunciati in precedenza come in arrivo all'interno di Game Pass nel corso del prossimo mese, quando solitamente la maggior parte dei giochi viene svelata a breve distanza dall'uscita attraverso le comunicazioni ufficiali, ma intanto questi sono i giochi confermati per marzo 2024: