Gran Turismo 7 presto diventerà il gioco più venduto della serie in USA

Questo perlomeno è quanto dichiarato Matt Piscatella di Circana con un post su X | Twitter, in cui afferma che il sorpasso dovrebbe avvenire durante il corso dell'anno corrente. Purtroppo, l'analista non ha specificato a quanto ammonta il divario attuale tra i due giochi.

Gran Turismo 7 continua ad attirare tantissimi giocatori

Nel 2010 Sony ha annunciato che Gran Turismo 3: A-Spec ha totalizzato 14,8 milioni di copie vendute a livello globale, di cui 7,14 milioni solo in Nord America. Purtroppo non abbiamo dati di vendita concreti per Gran Turismo 7. Stando a una fuga di informazioni risalente alla fine dell'anno scorso dovrebbero aggirarsi sulle 12,7 milioni di copie, ma trattandosi di numeri non ufficiali sono da prendere assolutamente con le pinze.

Stando alle parole di Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, il numero di giocatori attivi su Gran Turismo 7 è praticamente raddoppiato grazie al corposo aggiornamento Spec 2 pubblicato a novembre dell'anno scorso e che in generale il titolo si sta mantenendo su numeri di engagement molto elevati per gli standard.