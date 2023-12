Gran Turismo 7 mantiene 'un numero elevato di utenti attivi', una cosa non comune per il creatore

Polyphony Digital è stato intervistato da GT Planet alle GT World Series Finals di Barcelona e in tale occasione Kazunori Yamauchi - creatore della serie - ha affermato che Gran Turismo 7 non solo è un successo ma è in grado di "mantenere un numero davvero elevato di utenti attivi per tutta la durata della pubblicazione", aggiungendo che si tratta di "qualcosa di davvero unico per Gran Turismo che altri titoli non sono riusciti a ottenere".

Non è chiaro a quali "altri titoli" Yamauchi si riferisca nello specifico, ma è probabilmente lecito supporre che stia facendo un riferimento generale a giochi di corse comparabili. "Quando abbiamo pubblicato l'aggiornamento di Spec II, il numero di utenti attivi è salito al doppio rispetto a prima", ha aggiunto Yamauchi. "Ho sentito dire che nell'industria dei videogiochi è una cosa piuttosto rara".

Purtroppo i rappresentati di PlayStation non hanno potuto (voluto?) fornire numeri precisi delle vendite di Gran Turismo 7, ma è chiaro che dal punto di vista di Polyphony Digital si tratta di un successo.