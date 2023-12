Atomic Heart: Trapped in Limbo, data d'uscita annunciata e un nuovo trailer per il DLC

Si tratta di una nuova porzione di gioco che sembra decisamente fuori di testa, rappresentando una netta sterzata rispetto ai toni e alle ambientazioni del gioco principale, come è possibile notare anche dal nuovo trailer gameplay pubblicato in queste ore e visibile qui sotto.

Mundfish e Focus Entertainment hanno annunciato oggi la data d'uscita ufficiale per Trapped in Limbo , il secondo DLC di Atomic Heart , che arriverà il 6 febbraio 2024 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Una folle avventura nella mente di P-3

In questo caso, ci troviamo ad affrontare un viaggio allucinante all'interno della mente del protagonista P-3, affrontando nuovi livelli nello strano mondo del Limbo che presenta nuove sfide folli e caratterizzate da un tono totalmente assurdo.

Mondi formati da dolci, sezioni in stile endless runner, combattimenti contro mostri variopinti e armi incredibili sono gli ingredienti principali di questa strana esperienza di gioco, che mette in scena una digressione veramente stravagante e assurda nel mondo di Atomic Heart.

"Intrappolata nel Limbo si trova la chiave per scoprire il destino del Maggiore P-3", si legge nella descrizione, "e sta ai giocatori riuscire a recuperarla, sopravvivendo in questo enigmatico mondo con logica invertita".

E la logica sembra davvero essere messa da parte in questo secondo DLC di Atomic Heart, che presenta questa lotta per liberare la mente del protagonista dalla sua strane ossessioni come qualcosa di veramente diverso dal solito. L'uscita è dunque fissata per il 6 febbraio 2024 su PC e console.