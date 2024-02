Mario vs. Donkey Kong batte Super Mario Wonder e si piazza in cima alla classifica dell'eShop

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Questa volta troviamo sulla vetta Mario vs. Donkey Kong, che dopo l'ottimo secondo posto registrato nella settimana di lancio, è riuscito infine a superare Super Mario Bros. Wonder.

Il resto della classifica vede più o meno sempre i soliti noti, tra esclusive sempreverdi come Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate e giochi di terze parti, come l'immortale Minecraft al terzo posto, Just Dance 2024 e la raccolta Tomb Raider I-II-III Remastered.