High on Life: annunciate le edizioni fisiche GOTY per PS5 e Xbox Series X|S

Presto sarà possibile mettere le mani su delle edizioni fisiche di High on Life , lo sparatutto in prima persona ricco di black humor realizzato da Squanch Games. Nello specifico è in arrivo una standard edition e una Collector's Edition in formato retail, che saranno in vendita dal 27 febbraio . Entrambe saranno nel formato Game of the Year, dunque oltre al gioco base includeranno il DLC High on Knife .

High on Life è già disponibile in formato digitale su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Steam ed Epic Games Store. Inoltre, è incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Si tratta di uno sparatutto in prima persona che punta molto sull'umorismo, che è stato realizzato da Squanch Games e Justin Roiland, co-creatore e doppiatore di Rick and Morty.

Nei panni di un cacciatore di taglie improvvisato viaggeremo nello spazio con un arsenale composto da armi parlanti, che non perderanno l'occasione per commentare e schernire le nostre imprese. Il nostro compito sarà quello di sgominare un cartello della droga alieno, che ha scoperto nella razza umana l'ingrediente perfetto per una droga che sta andando a ruba. Il gioco propone un gameplay vario e situazioni completamente fuori di testa in grado di tenere incollati i giocatori allo schermo. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di High on Life.