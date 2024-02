Age of Mythology: Retold, prime immagini per il remake del celebre strategico

Dopo la conferma arrivata questa settimana, giungono anche le prime immagini di Age of Mythology: Retold, il remake dell'ottimo strategico destinato a tornare sulle scene in una forma rinnovata, come possiamo vedere anche da questi screenshot.

L'operazione sembra decisamente più vicina al remake piuttosto che al remaster, con una rielaborazione grafica notevole e profonda, da quello che possiamo vedere, ma anche grazie a diverse novità applicate alle meccaniche del gioco e all'interfaccia, in modo da proporre un'esperienza fedele alle origini come dinamica di fondo ma in linea con le aspettative più moderne.

Le prime immagini mostrano uno stile grafico in qualche modo simile a quello visto in Age of Empires 4, con il 3D utilizzato su un impianto vicino all'originale, in termini di inquadratura e caratterizzazione generale.