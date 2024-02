Skull and Bones: la video analisi di Digital Foundry rileva vari problemi

Anche Skull and Bones passa sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, protagonista della nuova video analisi che, tra l'altro, rileva alcuni problemi con il nuovo gioco Ubisoft, nonostante abbia anche diversi aspetti positivi.

Vengono analizzate in particolare le varie modalità grafiche su PS5, Xbox Series X e Series S, per quanto riguarda risoluzione, frame-rate e altri dati, ma emergono anche varie osservazioni sull'uso del sistema di upscale scelto e vari altri elementi del gioco, dipingendo un quadro un po' controverso sotto diversi aspetti.

Il video, come al solito, va piuttosto nel dettaglio, ma cerchiamo di riassumere qui alcuni elementi principali.

In modalità Performance, Skull and Bones va a 720p nativi upscalati a 1440p sia su PS5 che su Xbox Series X (su Series S si va dai 540p nativi ai 1080p in upscale), mantenendo per buona parte del tempo i 60 fps presi come target, anche se si rilevano dei cali in particolare su PS5 e Xbox Series S, dove il gioco scende anche intorno ai 50 fps in alcuni casi.