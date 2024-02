Marcus Lehto pare abbia lasciato EA e la guida del nuovo Battlefield, è uno dei creatori di Halo

Si tratta di una notizia di notevole importanza perché Lehto aveva assunto il ruolo di game director all'interno di Ridgeline Games , team che era stato incaricato, in sostanza, di costruire il prossimo Battlefield, dunque l'uscita di scena del personaggio in questione potrebbe avere importanti ripercussioni sulla serie.

È arrivata all'improvviso la notizia, ancora non confermata in via ufficiale, dell' abbandono di Electronic Arts da parte di Marcus Lehto , noto anche per essere uno dei creatori di Halo all'epoca di Bungie, e del suo ruolo all'interno della serie Battlefield .

Doveva contribuire a rilanciare Battlefield

Come avevamo riportato già nel 2021, all'interno della grande ristrutturazione interna fatta da EA per riportare in carreggiata la serie Battlefield c'era anche Lehto, visto come figura chiave per lo sviluppo del nuovo capitolo dopo Battlefield 2042.

Il director era alla guida del nuovo team Ridgeline Games, costituito appositamente per portare avanti il progetto sul nuovo Battlefield, e l'esperienza di Lehto era ovviamente un elemento chiave di questo grande progetto di rilancio, ma a quanto pare qualcosa dev'essere andato storto.

A questo punto attendiamo eventuali informazioni e commenti ufficiali al riguardo, anche per quanto riguarda il futuro di Battlefield che, ovviamente, dovrà proseguire sotto un'altra guida.