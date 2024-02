The Witcher 3 diventa 'next gen' con la mod HD Reworked Project, come dimostra un nuovo video

Il video riportato qui sopra dimostra alcune variazioni applicate dalla mod, che fa diventare il gioco "next gen", come detto dal nome.

La modifica in questione, dal titolo alquanto pomposo, riesce effettivamente a far evolvere la grafica del gioco di CD Projekt RED in maniera notevole, con l'applicazione di nuove texture e una ulteriore ottimizzazione che dovrebbe garantire un corretto utilizzo su hardware sostenuti, senza richiedere un eccessivo dispendio di VRAM.

The Witcher 3: Wild Hunt è un titolo praticamente immortale, anche dal punto di vista tecnico perché su PC continuano a fioccare mod in grado di modernizzarlo e renderlo sempre all'avanguardia, come dimostra anche questa HD Reworked Project NextGen Edition .

Miglioramenti su diversi aspetti della grafica

Il software in questione, disponibile a questo indirizzo su NexusMods, è opera del modder "Halk Hogan" e lavora sulle texture e le impostazioni rendendo The Witcher 3 ancora più bello, con l'applicazione di normal map di alta qualità, alcune delle quali costruite in base a modelli 3D particolarmente dettagliati.

Oltre alle texture, la mod incrementa anche il livello di dettaglio per molti oggetti, oltre a migliorare gli effetti di ombreggiatura su varie superfici e varie altre variazioni migliorativa, che tuttavia non dovrebbero gravare più di tanto sulle performance del PC.

In sostanza, come riferito dall'autore, se siete già in grado con il vostro hardware di giocare a The Witcher 3 con le impostazioni massime non dovrebbero esserci problemi con questa HD Reworked Project NextGen Edition, perché il consumo di memoria è sostanzialmente lo stesso.