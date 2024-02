Rise of the Ronin: multiplayer co-op ed editor del personaggio confermati in via ufficiale

In queste, tra le altre cose, viene riferito in maniera più dettagliata che è presente il multiplayer, cosa che non era stata confermata in maniera diretta in precedenza, oltre alla presenza del classico editor che è diventato un po' una caratteristica standard delle recenti produzioni di Team Ninja.

A breve distanza dalla pubblicazione del nuovo video sugli stili di combattimento e delle armi andato in scena nella giornata di ieri, Sony ha anche aggiornato la pagina ufficiale di Rise of the Ronin su PlayStation Store con l'aggiunta delle FAQ dedicata al gioco in questione, che hanno spiegato più nel dettaglio alcuni aspetti.

Sony e Team Ninja hanno fatto luce su due aspetti rimasti un po' oscuri su Rise of the Ronin , confermando la presenza del multiplayer cooperativo e dell' editor del personaggio all'interno delle FAQ ufficiali dedicate al gioco.

Multiplayer cooperativo a 4 giocatori

Rise of the Ronin potrà essere giocato in 4

Tra le informazioni presenti veniamo a sapere che Rise of the Ronin è un'esclusiva PS5 e non uscirà su PS4 e che si tratta di un open world, ma questi erano aspetti già noti del nuovo gioco in arrivo sulla console Sony.

Meno chiara era la presenza del multiplayer: ebbene, questo è presente e confermato, con la possibilità di giocare in modalità cooperativa per un massimo di 4 giocatori. "I giocatori possono unirsi in gruppi da quattro per affrontare le missioni principali in co-op online", si legge nella FAQ, "Tieni presente che per giocare online è necessario un abbonamento PlayStation Plus e non c'è il combattimento PVP".

Il multiplayer cooperativo a quattro riguarderà dunque proprio la modalità principale della storia, a quanto pare. Inoltre, viene confermata la presenza dell'editor, con la conferma dell'opzione per la creazione del protagonista: "Puoi ampiamente personalizzare l'aspetto del tuo personaggio, modificandone il viso, la forma del corpo, i capelli, la voce e altro ancora."

Ricordiamo che Rise of the Ronin sarà disponibile il 22 marzo 2024 su PS5, maggiori informazioni nel nostro speciale con tutte le novità dallo State of Play sul gioco.