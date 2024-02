Rise of the Ronin: il trailer sugli stili di combattimento e delle armi sottolinea la varietà

Avanzando in Rise of the Ronin avremo modo di apprendere vari stili di combattimento dedicati alle varie armi. Questi sono radunati in Ten (cielo), Chi (terra) e Jin (umano). Usare quello migliore contro ogni nemico aiuta in battaglia e renderà più efficaci le parate.

Viene spiegato che in Rise of the Ronin è possibile esaurire il "Ki" nemico per poter infliggere grandi danni con un colpo critico (qualcosa di già visto nei precedenti sistemi di combattimento di Team Ninja). Ovviamente anche il nostro Ki può esaurirsi e questo ci impedisce di attaccare e correre.

È stato anche pubblicato un video "Dietro le quinte" dedicato proprio al combattimento, che potete vedere qui sotto. La maggior parte del video mostra gli sviluppatori di Rise of the Ronin, ma c'è spazio anche per un po' di gameplay.

Tramite il PS Blog è stato pubblicato un nuovo articolo dedicato a Rise of the Ronin , il gioco d'azione a mondo aperto di Team Ninja (Nioh, Wo-Long Fallen Dynasty). In questo caso, il post si occupa di approfondire le armi e gli stili di combattimento .

Stili di combattimento e altre armi di Rise of the Ronin

Rise of the Ronin

In Rise of the Ronin potremo usare stili di combattimento come:

Stile Mumyo - versatile e perfetto per combattere in coppia

Stile Hokushin Itto - per sopraffare i nemici con tanti attacchi rapidi

Stile Yagyu Shinkage - per colpi potenti, creata dal celebre istruttore militare del clan Tokugawa (dinastia il cui regno sta terminando in Rise of the Ronin)

Ci saranno in totale nove categorie di armi in Rise of the Ronin, comprese doppie lame, sciabole a coda di bue, spadoni a due mani e Odachi.

Avremo anche armi a lungo raggio, come l'arco per attaccare in modo furtivo. Le pistole sono perfette invece per stordire i nemici più a lungo e attaccarli per ridurre il Ki. Avremo anche dei tubi incendiari per eliminare gruppi di nemici o far esplodere i barili di polvere da sparo.

Potremo anche usare il rampino per combattere, non solo esplorare. Potremo lanciare i barili contro i nemici oppure usarlo per avvicinarci velocemente verso gli avversari e attaccarli. L'obiettivo degli sviluppatori di Rise of the Ronin è creare un sistema di combattimento con tante opzioni e non obbligare a combattere in un modo prefissato.

Ecco infine anche un nuovo trailer mostra l'open world e le ambientazioni.