PS5 traina le vendite hardware in USA a gennaio, mercato cresciuto del 15% su base annua

La compagnia di analisi Circana ha pubblicato i dati relativi al mercato dei videogiochi in USA a gennaio 2024. Si è trattato di un mese generalmente positivo, con PS5 che ha trainato le vendite hardware. Complessivamente la spesa in videogiochi è cresciuta del 15% su base annua, arrivando a 5,1 miliardi di dollari.

A livello software, si è registrata un crescita generalizzata della spesa in beni digitali, con quella del settore mobile che è stata del 5% (fonte Sensor Tower).

Come accennato, le vendite hardware sono state trainate da PS5, anche se in generale sono calate del 4%, raggiungendo i 378 milioni di dollari. Purtroppo nemmeno la crescita dei ricavi delle Xbox Series ha potuto nulla contro il declino generale, in particolare di Nintendo Switch, comunque in seconda posizione per unità vendute.

Quindi la classifica vede PS5 prima per unità e ricavi, Nintendo Switch seconda per unità e terza per ricavi e Xbox Series seconda per ricavi e terza per unità.

Interessante il fatto che PS5 sta vendendo a un ritmo superiore del 7% rispetto a PS4 e del 68% rispetto a PS3, almeno in USA.