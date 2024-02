Knight of the Seven Kingdoms: lo spin-off de Il Trono di Spade ha un periodo di uscita

È stato svelato che il prossimo spin-off de Il Trono di Spade, noto con il nome Knight of the Seven Kingdoms, arriverà nel tardo 2025.

Parlando durante la più recente conferenza stampa di Warner Bros. Discovery, l'amministratore delegato David Zaslav ha rivelato la finestra di distribuzione dello spin-off, ma non ha offerto una data specifica. La serie ha attualmente diversi titoli in lavorazione, tra cui Knight of the Seven Kingdoms, Tales of Dunk and Egg e The Hedge Knight.

"George R.R. Martin è in fase di pre-produzione per il nuovo spin-off, Knight of the Seven Kingdoms, che debutterà alla fine del 2025 su Max", ha dichiarato Zaslav.