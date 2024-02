PS5, giochi spazzatura acquistati da più di 120.000 persone, vengono sviluppati in 30 minuti

A quanto pare molti utenti PS5 non amano solo le avventure cinematografiche, ma anche i giochi spazzatura che consentono di sbloccare Trofei facili. Non potrebbe spiegarsi altrimenti il successo della serie Stroke, titoli sviluppati in circa 30 minuti e venduti per 3,29 sterline, che sono stati acquistati da più di 120.000 giocatori, fruttando al loro autore più di 190.000 sterline (al netto della quota di Sony).

Stroke the Animals, questo l'ultimo titolo della serie, non è il primo gioco spazzatura di TJ Gardner, questo il nome del suo autore, che ha incentrato il suo business su titoli sviluppati in tempi record e buoni soltanto per sbloccare Trofei.

Il realtà il primo gioco di Gardner pubblicato sul PlayStation Store gli ha richiesto circa otto ore (i costi di sviluppo sono stati comunque modesti), ma poi il nostro è migliorato e da Stroke the Beaver in poi riesce a crearne uno in mezz'ora.