I set LEGO Animal Crossing sono ora disponibili su Amazon Italia: tutti i dettagli

Sono ora disponibili all'acquisto i set LEGO di Animal Crossing, realizzati in collaborazione ufficiale con Nintendo. Si tratta di set da collezione perfetti per gli appassionati dei mattoncini colorati così come per i fan della saga videoludica di Nintendo.

Potete ad esempio trovare il set LEGO Animal Crossing Festa di Compleanno di Giuliano (77046) che include un totale di 170 pezzi per realizzare una festa di compleanno dell'unicorno Giuliano. Si tratta del set meno costoso a disposizione. Se preferite qualcosa di più legato alla natura, potete trovare anche LEGO Animal Crossing Bonny in Campeggio (77047). Si tratta di un set da 164 pezzi dedicato al coniglietto Bonny, che esplora l'isola di Animal Crossing con i suoi terreni, rialzati, gli alberi e anche insetti da catturare. Per chi ama il mare c'è invece LEGO Animal Crossing Tour in Barca di Remo (77048). Con un totale di 233 pezzi, questo set propone ben due minifigure lo scoiattolo Scott e la tartaruga Remo. Possiamo creare una spiaggia, una barca e avere a disposizione tanti oggetti per personalizzare l'area. Salendo di prezzo troviamo anche il set LEGO Animal Crossing Benvenuta, Fuffi! (77049). In questo caso possiamo contare su 389 pezzi e due minifigure: Fuffi e Cervina. Fuffi è la nostra guida sull'isola di Animal Crossing New Horizons, ricordiamo.