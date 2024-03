RoboCop: Rogue City e Remnant 2 supportano ora AMD FSR 3.0 Frame Generation

A poche settimane dall'update relativo al New Game+, RoboCop: Rogue City e Remnant 2, che riceve anche l'atteso cross-play , hanno dunque guadagnato un'importante funzionalità, che consentirà di optare per preset grafici più alti a parità di frame rate .

Ulteriori dettagli

Uno scontro in Remnant 2

Sia RoboCop: Rogue City che Remnant 2 vantavano già il supporto a una tecnologia simile dal lancio, il DLSS 3 di NVIDIA con la sua Frame Generation. La speranza è che anche l'implementazione di FSR 3.0 sia avvenuta in maniera precisa e senza sbavature.

Contestualmente a questo aggiornamento, AMD ha annunciato che anche The Last of Us Parte 1 riceverà presto il supporto alla FSR 3.0, finora garantito solo da alcune mod non ufficiali.