Remnant 2: al team piacerebbe creare nuove modalità, il cross-play arriverà 'presto'

L'informazione proviene da un'intervista condotta da Exputer . La testata ha parlato con il creative director David Adams, che è anche presidente del team di sviluppo di Gunfire Games, il quale ha spiegato che ufficialmente il team lavora solo sul DLC, ma in via non ufficiale può confermare che gli sviluppatori amerebbero realizzare delle modalità alternative.

La dichiarazione completa di Adams

Adams ha affermato: "Al momento siamo concentrati sul secondo DLC a cui stiamo lavorando. Questa è la risposta 'ufficiale'. La risposta "non ufficiale" è che ci piacerebbe esplorare una nuova modalità di gioco. Forse non proprio una sorta di Sopravvivenza, ma qualcosa che possa dare la stessa sensazione. Come squadra, siamo piuttosto organici nei nostri piani per il gioco... per esempio, l'evento Aberrazione che abbiamo fatto a ottobre non era un aggiornamento programmato sin dall'inizio; era qualcosa che abbiamo provato e che ci sembrava interessante, quindi l'abbiamo pubblicato gratuitamente per i giocatori. La risposta breve è: chi lo sa? Amiamo il gioco e vogliamo continuare ad aggiungere cose per dare più valore ai nostri giocatori".

Continuando nell'intervista, Adams afferma anche che il cross-play tra tutte le piattaforme è in arrivo "presto".

Vi ricordiamo anche che Remnant 1 & 2 sono disponibili su Xbox Game Pass da fine novembre.