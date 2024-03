One Piece: Pirate Warriors 4, Gol D. Roger si presenta con un trailer, nel Character Pack 6

Bandai Namco ha presentato Gol D. Roger come nuovo personaggio in arrivo all'interno di One Piece: Pirate Warriors 4, come nuova aggiunta prevista nel pacchetto Character Pack 6 in arrivo per il gioco.

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma il Character Pack 6 comprenderà tre nuovi personaggi in arrivo all'interno dell'ampio roster del gioco d'azione sviluppato da Omega Force per Bandai Namco, con gli altri due che non sono stati ancora annunciati ma dovrebbero essere svelati tra poco.

Roger è un combattente che si preannuncia alquanto potente, considerando anche la fama che lo caratterizza nella serie da cui è tratto il gioco.

Roger è stato il re dei pirati, capitano dei Pirati di Roger e il secondo possessore del leggendario tesoro che dà il nome all'intera serie, ovvero il mitico One Piece.